для полива грядки в 6 м2 требуется 12 ведер воды.сколько таких грядок можно полить из бочки,в которой 96 ведер воды?

Математика

для полива грядки в 6 м2 требуется 12 ведер воды.сколько таких грядок можно полить из бочки,в которой 96 ведер воды?

Автор: Гость