для полива грядки в 6 м2 требуется 12 ведер воды.сколько таких грядок можно полить из бочки,в которой 96 ведер воды?
Математика
для полива грядки в 6 м2 требуется 12 ведер воды.сколько таких грядок можно полить из бочки,в которой 96 ведер воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12ведер - 1грядка 96ведер - Х грядок Х= 96:12 = 8 грядок 2) 8*6=48м² Ответ 8 грядок, или 48 м²
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