Известно что а больше 0 Сравните с нулем значение выражения: а) 5А б) -10а в) а+6 г) -а д) а 8 е) -4 а

Алгебра

Известно что а больше 0 Сравните с нулем значение выражения: а) 5А б) -10а в) а+6 г) -а д) а 8 е) -4 а

Автор: Гость