Известно что а больше 0 Сравните с нулем значение выражения: а) 5А б) -10а в) а+6 г) -а д) а 8 е) -4 а
Алгебра
Известно что а больше 0 Сравните с нулем значение выражения: а) 5А б) -10а в) а+6 г) -а д) а 8 е) -4 а
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5а>0 -10а<0 а+6>0 -а<0 8а>0 -4а<0
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