валентин подарил Валентине розы и орхидеи,причем орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил Валентин,если известно,что их было на 51 больше,чем орхидей.
Математика
валентин подарил Валентине розы и орхидеи,причем орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил Валентин,если известно,что их было на 51 больше,чем орхидей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составь уравнение: х - орхидей. 4х - роз. 4х=х+51 3х=51 х=51:3 х=17; Значит, орхидей было 17. 1). 17+51=68 - роз. Ответ: 68 роз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
самое легкое дерево - бальза. масса древисины этого дерева равна 12 г при объеме 100м( кубических). определите плотность древисины
Экономика
Алгебра
Математика
для полива грядки в 6 м2 требуется 12 ведер воды.сколько таких грядок можно полить из бочки,в которой 96 ведер воды?