валентин подарил Валентине розы и орхидеи,причем орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил Валентин,если известно,что их было на 51 больше,чем орхидей.

Математика

валентин подарил Валентине розы и орхидеи,причем орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил Валентин,если известно,что их было на 51 больше,чем орхидей.

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