самое легкое дерево - бальза. масса древисины этого дерева равна 12 г при объеме 100м( кубических). определите плотность древисины
Физика
самое легкое дерево - бальза. масса древисины этого дерева равна 12 г при объеме 100м( кубических). определите плотность древисины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/1000=0,012(кг) масса а теперь 0,012кг (делить дробью) 100м(кубических) 0,012/100= 0,00012кг м и смотреть по таблице в учебнике.
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