взяли 6 частей яблок,5 частей груш и 3 части слив.груш слив вместе 2кг.400гр. какова общая масса всех фруктов?
Математика
взяли 6 частей яблок,5 частей груш и 3 части слив.груш слив вместе 2кг.400гр. какова общая масса всех фруктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг400гр = 2400гр 1) 5частей груш +3 части слив=8частей груш и слив 2) 2400гр : 8 = 300гр ( это одна часть) 3)300гр х 6 частей =1800гр яблок 300гр х 5 частей =1500гр груш 300гр х 3 части = 900 гр слив 4) 1800+1500+900 = 4200 гр 4200гр = 4кг 200гр
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