взяли 6 частей яблок,5 частей груш и 3 части слив.груш слив вместе 2кг.400гр. какова общая масса всех фруктов?

Математика
взяли 6 частей яблок,5 частей груш и 3 части слив.груш слив вместе 2кг.400гр. какова общая масса всех фруктов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг400гр = 2400гр 1) 5частей груш +3 части слив=8частей груш и слив 2) 2400гр : 8 = 300гр ( это одна часть) 3)300гр х 6 частей =1800гр яблок 300гр х 5 частей =1500гр груш 300гр х 3 части = 900 гр слив 4) 1800+1500+900 = 4200 гр 4200гр = 4кг 200гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
валентин подарил Валентине розы и орхидеи,причем орхидей было в 4 раза меньше,чем роз.Сколько роз подарил Валентин,если известно,что их было на 51 ...
Ответить
Физика
самое легкое дерево - бальза. масса древисины этого дерева равна 12 г при объеме 100м( кубических). определите плотность древисины
Ответить
Экономика
найти площадь кольца по заданным внешнему r1 и внутреннему r2.Учесть возможность r1
Ответить
Алгебра
Известно что а>0 Сравните с нулем значение выражения: а) 5А б) -10а в) а+6 г) -а д) а     8 е) -4      а
Ответить
Математика
для полива грядки в 6 м2 требуется 12 ведер воды.сколько таких грядок можно полить из бочки,в которой 96 ведер воды?
Ответить