Известно, что число а при делении на 3 дает остаток 2, а при делении на 5 - остаток 4. Какой остаток получиться пр и делении этого числа на 15?
Математика
Известно, что число а при делении на 3 дает остаток 2, а при делении на 5 - остаток 4. Какой остаток получиться пр и делении этого числа на 15?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа, которые при делении на 3 дают остаток 2, при делении на 15 могут давать остаток 2, 5, 8, 11 и 14. Числа, которые при делении на 5 дают остаток 4, при делении на 15 могут давать остаток 4, 9 и 14. Единственное общее число - 14. Таким образом, число а при делении на 15 дает остаток 14.
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