ДВЕ ГОЛОВКИ СЫРА ВЕСЯТ СТОЛЬКО ЖЕ СКОЛЬКО ПЯТЬ БАТОНОВ КОЛБАСЫ.НАЙДИ МАССУ БАТОНА КОЛБАСЫ ЕСЛИ ГОЛОВКА СЫРА ВЕСИТ ТРИ КИЛОГРАММА.

Математика

ДВЕ ГОЛОВКИ СЫРА ВЕСЯТ СТОЛЬКО ЖЕ СКОЛЬКО ПЯТЬ БАТОНОВ КОЛБАСЫ.НАЙДИ МАССУ БАТОНА КОЛБАСЫ ЕСЛИ ГОЛОВКА СЫРА ВЕСИТ ТРИ КИЛОГРАММА.

Автор: Гость