ДВЕ ГОЛОВКИ СЫРА ВЕСЯТ СТОЛЬКО ЖЕ СКОЛЬКО ПЯТЬ БАТОНОВ КОЛБАСЫ.НАЙДИ МАССУ БАТОНА КОЛБАСЫ ЕСЛИ ГОЛОВКА СЫРА ВЕСИТ ТРИ КИЛОГРАММА.

Математика
ДВЕ ГОЛОВКИ СЫРА ВЕСЯТ СТОЛЬКО ЖЕ СКОЛЬКО ПЯТЬ БАТОНОВ КОЛБАСЫ.НАЙДИ МАССУ БАТОНА КОЛБАСЫ ЕСЛИ ГОЛОВКА СЫРА ВЕСИТ ТРИ КИЛОГРАММА.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-кг весит один батон калбосы, составим уравнение: 2*3=5*х, х=6/5, если одного батона колбасы х=1,2. Ответ: один батон колбасы весит 1,2 кг. если 5 , то х=5*1,2, х=6. Ответ: масса 5 батонов колбасы 6 кг.  
Гость:
3*2=6 весят две головки сыра 6:5=1.2 один кг и 200 гр весит один батон колбасы
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