В каком чайнике, новом или старом (на его стенках отложилась накипь), быстрее нагреется вода?

Физика
В каком чайнике, новом или старом (на его стенках отложилась накипь), быстрее нагреется вода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в новом потомучто в старом чайнике есть слой накипи
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