лист жести площадью 152 см квадратных, покрыли слоем олова масса использованного олова равна 55г плотность олова 7,3 грамма на сантиметр кубический вычислить высоту слоя олова???
Физика
лист жести площадью 152 см квадратных, покрыли слоем олова масса использованного олова равна 55г плотность олова 7,3 грамма на сантиметр кубический вычислить высоту слоя олова???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем слоя олова: 55/7,3=7,53 см3 Площадь листа - 152 см2 Высота слоя = 7,53/152=0,05см
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