При изготовлении бутылочного стекла на 25 частей песка идёт 9 частей соды,а извести берётся на 4 части меньше чем соды.Сколько надо взять песка если извести и соды взято 700 центнеров?

Гость: Гость:

9-4=5 (частей извести) 9+5=14 (сумма частей соды и извести) 25:14=1.78571429 (соотношение частей песка к сумме частей соды и извести) 700*1.78571429=1250 (почему 700 надо умножить на 1.78571429. а не разделить или вычесть? ОТВЕТ: потому что 25 больше 14 в 1.78571429 раз. Следовательно 700 кг на умножить на 1.78571429. Получаем: надо взять 1250 кг песка для изготовления бутылочного стекла. УДАЧИ