Автомобиль,движущийся со скоростью 10 м/с,при торможении остановился через 5 сек.Какой путь он прошел при торможении,если двигался равноускоренно?

Физика
Автомобиль,движущийся со скоростью 10 м/с,при торможении остановился через 5 сек.Какой путь он прошел при торможении,если двигался равноускоренно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение автомобиля  a = 10 / 5 = 2 м/с², а его тормозной путь S = V * t - a * t²/2 = 10 * 5 - 2 * 5² / 2 = 50 - 25 = 25 м.
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