Автомобиль,движущийся со скоростью 10 м/с,при торможении остановился через 5 сек.Какой путь он прошел при торможении,если двигался равноускоренно?

Физика

Автомобиль,движущийся со скоростью 10 м/с,при торможении остановился через 5 сек.Какой путь он прошел при торможении,если двигался равноускоренно?

Автор: Гость