сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33см. первой и третьей 39см. второй и третьей 42см. найти периметр треугольника?

Математика

сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33см. первой и третьей 39см. второй и третьей 42см. найти периметр треугольника?

Автор: Гость