Найти частное с остатком 2:9
Математика
Найти частное с остатком 2:9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частное - 0, остаток - 2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
сумма длин первой и второй сторон треугольника равна 33см. первой и третьей 39см. второй и третьей 42см. найти периметр треугольника?
Русский язык
Математика
При изготовлении бутылочного стекла на 25 частей песка идёт 9 частей соды,а извести берётся на 4 части меньше чем соды.Сколько надо взять песка есл...