Найти частное с остатком 2:9

Математика
Найти частное с остатком 2:9
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Гость:
Частное - 0, остаток - 2.
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