на двух полках 40 книг.С одной полки взяли 12 книг со второй в 2 раза меньше.Сколько книг осталось на двух полках?
Математика
на двух полках 40 книг.С одной полки взяли 12 книг со второй в 2 раза меньше.Сколько книг осталось на двух полках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а самим подумать? если взяли 12 и в 2 раза меньше,то взяли 12+6=18 книг. а 40-18=22-осталось
Гость:
1) 20-12=8 (кн.) - 1 полка ; 2) 12:2=6(кн.) ; 3) 20-6=14(кн.) - 2 полка; 4)8+14=22(кн.) осталось.
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