на двух полках 40 книг.С одной полки взяли 12 книг со второй в 2 раза меньше.Сколько книг осталось на двух полках?

Математика

на двух полках 40 книг.С одной полки взяли 12 книг со второй в 2 раза меньше.Сколько книг осталось на двух полках?

Автор: Гость