Между какими целыми числами, являющимися квадратами некоторых целых чисел,будет лежать число 8?     -20и20;4и24;0и15;2и9;4и9?

Алгебра
Между какими целыми числами, являющимися квадратами некоторых целых чисел,будет лежать число 8?     -20и20;4и24;0и15;2и9;4и9?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 = 2² < 8 < 3² = 9 Среди остальных пар хотя бы одно число не может быть квадратом целого
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