За два месяца цена выросла на 50%. Определить покупательную способность рубля
Технология
За два месяца цена выросла на 50%. Определить покупательную способность рубля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
покупательная способность рубля уменьшится на 33,3% Проверка на простой задаче: Товар стоит 1 р - у нас есть 100 руб. Можем купить 100 единиц товара Цена товара возрастает на 50% - 1,5 р - на 100 р можем купить 66,66, то есть 1/3 того что раньше. То есть покупательная способность рубля снизилась со 100 до 66,66, значит на 33,33
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