частное двух чисел равно 24. Каким будет новое число,если делимое увеличить в 3 раза,а делитель увеличить в 6 раз?
Математика
частное двух чисел равно 24. Каким будет новое число,если делимое увеличить в 3 раза,а делитель увеличить в 6 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть а-делимое, б -делитель,тогда а/б=24. по условию : (3а)/(6б)=(1/2)*(а/б)=24/2=12
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