частное двух чисел равно 24. Каким будет новое число,если делимое увеличить в 3 раза,а делитель увеличить в 6 раз?

Математика

частное двух чисел равно 24. Каким будет новое число,если делимое увеличить в 3 раза,а делитель увеличить в 6 раз?

Автор: Гость