У человека 32 зуба.Это на 10 зубов меньше,чем у собаки,и на 2 зуба больше,чем у кошки.На сколько зубов у собаки больше, чем у кошки?

Математика

У человека 32 зуба.Это на 10 зубов меньше,чем у собаки,и на 2 зуба больше,чем у кошки.На сколько зубов у собаки больше, чем у кошки?

Автор: Гость