У человека 32 зуба.Это на 10 зубов меньше,чем у собаки,и на 2 зуба больше,чем у кошки.На сколько зубов у собаки больше, чем у кошки?
Математика
У человека 32 зуба.Это на 10 зубов меньше,чем у собаки,и на 2 зуба больше,чем у кошки.На сколько зубов у собаки больше, чем у кошки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32+10=42 (з.) - кол-во зубов собаки 2) 32-2=30 (з.)- кол-во зубов кошки 3) 42-30=12 (з) Ответ: у собаки на 12 зубов больше, чем у кошки.
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