масса 1дм кубического стали равна 7целых 4/5кг.райдите массу стального куба,ребро которого 2целых 1/2дм.
Математика
масса 1дм кубического стали равна 7целых 4/5кг.райдите массу стального куба,ребро которого 2целых 1/2дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем стального куба с ребром 2,5 дм равен 2,5³ = 15,625 дм³. Поскольку плотность стали 7,8 кг/дм³, то масса куба равна 15,625 * 7,8 = 121,875 кг.
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