5(x+y)=x-y (x+y)(x-y)=5
Алгебра
5(x+y)=x-y (x+y)(x-y)=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из первого уравнения 5 * X - 5 * Y = X + Y 4 * X = 6 * Y X = 1,5 * Y Подставим это соотношение во второе уравнение 2,5 * Y * 0,5 * Y = 1,25 * Y² = 5 , откуда Y² = 4 Y₁ = -2 Y₂ = 2 X₁ = -3 X₂ = 3
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