За какое время тело массой 100г изменит свою скорость от 5м/с до 15 м/с под действием силы 0,5Н?

Физика

За какое время тело массой 100г изменит свою скорость от 5м/с до 15 м/с под действием силы 0,5Н?

Автор: Гость