За какое время тело массой 100г изменит свою скорость от 5м/с до 15 м/с под действием силы 0,5Н?
Физика
За какое время тело массой 100г изменит свою скорость от 5м/с до 15 м/с под действием силы 0,5Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно второму закону Ньютона а = F / m = 0,5 / 0,1 = 5 м/c². Тогда t = (V1 - V0) / a = (15 - 5) / 5 = 2 c.
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