составить выражение: в огороде собрали А кг кортофеля и разложили поровну в семь мешков. Сколько картофеля уместилось в 5 таких мешках
Математика
составить выражение: в огороде собрали А кг кортофеля и разложили поровну в семь мешков. Сколько картофеля уместилось в 5 таких мешках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем сколько картофеля уместилось в одном мешке: а/7. значит в 5 мешках :5*(а/7) картофеля.
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