составить выражение: в огороде собрали А кг кортофеля и разложили поровну в семь мешков. Сколько картофеля уместилось в 5 таких мешках

Математика

составить выражение: в огороде собрали А кг кортофеля и разложили поровну в семь мешков. Сколько картофеля уместилось в 5 таких мешках

Автор: Гость