Найти сумму оснований равнобедренной трапеции ABCD, если угол D=60 градусов,CD=14мм, BC=8мм.
Геометрия
Найти сумму оснований равнобедренной трапеции ABCD, если угол D=60 градусов,CD=14мм, BC=8мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ВС-меньшее основание,тогда опустим из вершин В и С высоты на АД. (ВР и ВО) РО=8 мм, треугольник ВРА-прямоугольный, угол Р=90, угол А=60,тогда угол В=30. по свойству: АР=(1/2)*АР,тогда АР=7. АР=ОД,по свойству. =7. АД=14+8=22 сумма=22+8=30мм.
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