Масса четырёх сумок с багажом 60кг.Чему равна масса 6 таких же сумок?Сколько таких сумок может взять с собой в салон самолёта один пассажир, если масса ручной клади должна быть не больше 30 кг.
Математика
Масса четырёх сумок с багажом 60кг.Чему равна масса 6 таких же сумок?Сколько таких сумок может взять с собой в салон самолёта один пассажир, если масса ручной клади должна быть не больше 30 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60÷4=15 кг весит одна сумка 2) 15×6=90 кг весят 6 сумок 3) 30÷15=2 сумки может взять один пассажир
Гость:
60:4=15 кг масса одной сумки 6*15=90 кг масса 6-и сумок 30/15=2 сумки можно взять одному пассажиру в самолет
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