Масса четырёх сумок с багажом 60кг.Чему равна масса 6 таких же сумок?Сколько таких сумок может взять с собой в салон самолёта один пассажир, если масса ручной клади должна быть не больше 30 кг.

Математика

Масса четырёх сумок с багажом 60кг.Чему равна масса 6 таких же сумок?Сколько таких сумок может взять с собой в салон самолёта один пассажир, если масса ручной клади должна быть не больше 30 кг.

Автор: Гость