В каких случаях разность двух чисел равна каждому из них?
Математика
В каких случаях разность двух чисел равна каждому из них?
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Если число равно 0
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