В каких случаях разность двух чисел равна каждому из них?

Математика
В каких случаях разность двух чисел равна каждому из них?
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