Вырази:1)в миллиметрах: 9см, 80см, 2м25см; 2)в минутах: 9ч, 80с, 2ч25мин;
Математика
Вырази:1)в миллиметрах: 9см, 80см, 2м25см; 2)в минутах: 9ч, 80с, 2ч25мин;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9см=90мм,80см=800мм,2м25см=2250мм 9ч=540минут,80с=1минута20с,2ч25мин=145мин
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