А+А+А=ВА какие цифры зашифрованы в буквах?

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А + А + А = 3 * А 3 * А заканчивается на ту же цифру, что и А, если последней цифрой А будет 0 или 5. Но в случае А = 0 3 * А = 0 и полученное число не будет двузначным. Следовательно А = 5. Тогда В = 1.