А+А+А=ВА какие цифры зашифрованы в буквах?

Математика
А+А+А=ВА какие цифры зашифрованы в буквах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А + А + А = 3 * А 3 * А заканчивается на ту же цифру, что и А, если последней цифрой А будет 0 или 5. Но в случае А = 0  3 * А = 0  и полученное число не будет двузначным. Следовательно А = 5. Тогда В = 1.
Гость:
В этих буквах зашифрованны такие цифры как: 5+5+5=15
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