Периметр прямоугольника=28см В каких пределах может меняться длина прямоугольника чтобы его площадь была больше 48см²

Алгебра

Периметр прямоугольника=28см В каких пределах может меняться длина прямоугольника чтобы его площадь была больше 48см²

Автор: Гость