Периметр прямоугольника=28см В каких пределах может меняться длина прямоугольника чтобы его площадь была больше 48см²
Алгебра
Периметр прямоугольника=28см В каких пределах может меняться длина прямоугольника чтобы его площадь была больше 48см²
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - длина прямоугольника. Тогда его ширина 14 - Х. Получаем неравенство Х * (14 - Х) > 48 Х² - 14 * Х + 48 < 0 (X - 6) * (X - 8) < 0 X ∈ (6 ; 8)
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