Является ли четырёхугольник квадратом, если диагонали равны и взаимно перпендикулярны

Геометрия
Является ли четырёхугольник квадратом, если диагонали равны и взаимно перпендикулярны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не обязательно, потому что диагонали должны делиться точкой пересечения пополам.
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