В КОМНАТЕ СТОЯЛА 2 КРЕСЛА, А СТУЛЬЕВ НА 4 БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРЕСЕЛ. ПОСТАВЬ ВОПРОС,ЧТО БЫ ЗАДАЧА РЕШАЛАСЬ 2 ДЕЙСТВИЯМИ.
Математика
В КОМНАТЕ СТОЯЛА 2 КРЕСЛА, А СТУЛЬЕВ НА 4 БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРЕСЕЛ. ПОСТАВЬ ВОПРОС,ЧТО БЫ ЗАДАЧА РЕШАЛАСЬ 2 ДЕЙСТВИЯМИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос такой. Сколько всего было стульев и кресел в комнате? 1)2+4=6(с)стульев было в комнате.2)2+6=8(пр)стояло в комнате всего.Ответ: 8стульев и кресел было всего в комнате.
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