Придумать: 8 слов с приставкой при- , 8 слов с приставкой пре- , 8 слов с приставкой без- , 8 слов с приставкой бес- , 5 слов с буквой и после приставки, 5 слов с буквой ы после приставки.

Русский язык

Придумать: 8 слов с приставкой при- , 8 слов с приставкой пре- , 8 слов с приставкой без- , 8 слов с приставкой бес- , 5 слов с буквой и после приставки, 5 слов с буквой ы после приставки.

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