Придумать: 8 слов с приставкой при- , 8 слов с приставкой пре- , 8 слов с приставкой без- , 8 слов с приставкой бес- , 5 слов с буквой и после приставки, 5 слов с буквой ы после приставки.
Русский язык
Придумать: 8 слов с приставкой при- , 8 слов с приставкой пре- , 8 слов с приставкой без- , 8 слов с приставкой бес- , 5 слов с буквой и после приставки, 5 слов с буквой ы после приставки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРИ: приехать приделать приберечь причёска примыкать пришить придать ПРЕ: предать преувеличить презреть преобразовать претворить пребывать препираться преподнести БЕЗ: безвозмездно безумный безвкусный безалаберный бездомный безвольный бездумный безрукий БЕС: бестолковый бесконечный беспамятный бесприкословно бессмертие бессилие бесчестный бескрайний дезИнформация контрИгра сверхИзысканный межИнститутский сверхискусный безЫзвестный предЫдущий предЫстория разЫграть безЫнтересный
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