два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым. Модуль импульса первого тела Р1=4кг*м/с, а второго тела Р2=3кг*м/с. Чему равен модуль инпульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?

Физика

два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым. Модуль импульса первого тела Р1=4кг*м/с, а второго тела Р2=3кг*м/с. Чему равен модуль инпульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?

Автор: Гость