два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым. Модуль импульса первого тела Р1=4кг*м/с, а второго тела Р2=3кг*м/с. Чему равен модуль инпульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?
Физика
два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым. Модуль импульса первого тела Р1=4кг*м/с, а второго тела Р2=3кг*м/с. Чему равен модуль инпульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по теореме Пифагора: sqrt(4^2+3^2)=sqrt(25)=5 ответ 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в лотерее розыгрфвается 250 билетов,из которых выигрышных только 10.какова вероятносто dsuhanm в этой лотерее?
Математика
В КОМНАТЕ СТОЯЛА 2 КРЕСЛА, А СТУЛЬЕВ НА 4 БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРЕСЕЛ. ПОСТАВЬ ВОПРОС,ЧТО БЫ ЗАДАЧА РЕШАЛАСЬ 2 ДЕЙСТВИЯМИ.
Математика
в цирке выступали обезьянки на двух- и трехколесных велосипедах.Сколько было тех и других велосипедов,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо?