Нарисуй квадрат и треугольник с общей стороной, так чтобы их пересечением был четырехугольник.
Математика
Нарисуй квадрат и треугольник с общей стороной, так чтобы их пересечением был четырехугольник.
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