С лодки , движущейся со скоростью 2 м/с , человек бросает весло массой 5 кг с горизонтальной скоростью 8 м/ с противоположно движению лодки.С какой скоростью стала двигаться лодка после броска , если ее масса вместе с массой ч...
Физика
С лодки , движущейся со скоростью 2 м/с , человек бросает весло массой 5 кг с горизонтальной скоростью 8 м/ с противоположно движению лодки.С какой скоростью стала двигаться лодка после броска , если ее масса вместе с массой человека равна 200кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону сохранения импульса: m(1)*v(1)-m(2)*v(2)=(m(1)+m(2))*v m(1)=200 m(2)=5 v=2 v(2)=8 отсюда находим v(1) (2,25 м/с)
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