С лодки , движущейся со скоростью 2 м/с , человек бросает весло массой 5 кг с горизонтальной скоростью 8 м/ с противоположно движению лодки.С какой скоростью стала двигаться лодка после броска , если ее масса вместе с массой ч...

Физика

С лодки , движущейся со скоростью 2 м/с , человек бросает весло массой 5 кг с горизонтальной скоростью 8 м/ с противоположно движению лодки.С какой скоростью стала двигаться лодка после броска , если ее масса вместе с массой человека равна 200кг

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