в два одинаковых блюдца налили по одинаковому количеству воды.Одно блюдце поставьте в теплое а другое в холодное место . Запишите за какое время испариться вода в том или другом блюдцах. Обьясните разницу скорости испарения

Физика

в два одинаковых блюдца налили по одинаковому количеству воды.Одно блюдце поставьте в теплое а другое в холодное место . Запишите за какое время испариться вода в том или другом блюдцах. Обьясните разницу скорости испарения

Автор: Гость