в два одинаковых блюдца налили по одинаковому количеству воды.Одно блюдце поставьте в теплое а другое в холодное место . Запишите за какое время испариться вода в том или другом блюдцах. Обьясните разницу скорости испарения
Физика
в два одинаковых блюдца налили по одинаковому количеству воды.Одно блюдце поставьте в теплое а другое в холодное место . Запишите за какое время испариться вода в том или другом блюдцах. Обьясните разницу скорости испарения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вода быстрее испарится в тёплом месте,т.к. скорость испарения зависит от кинетической энергии молекул,а кинетическая энергия зависит от температуры.
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