в ходе зкспедиции исследовались земли от устья реки Оби до Северного Ледовитого океана. один из отрядов поднялся на 1000 км по берегу полуострова Ямал , спустился на 500 км на юго-запад и обследовал 95 км западного берега полуо...

Математика

в ходе зкспедиции исследовались земли от устья реки Оби до Северного Ледовитого океана. один из отрядов поднялся на 1000 км по берегу полуострова Ямал , спустился на 500 км на юго-запад и обследовал 95 км западного берега полуострова. сколько километров прошел этот отряд?

Автор: Гость