в ходе зкспедиции исследовались земли от устья реки Оби до Северного Ледовитого океана. один из отрядов поднялся на 1000 км по берегу полуострова Ямал , спустился на 500 км на юго-запад и обследовал 95 км западного берега полуо...
Математика
в ходе зкспедиции исследовались земли от устья реки Оби до Северного Ледовитого океана. один из отрядов поднялся на 1000 км по берегу полуострова Ямал , спустился на 500 км на юго-запад и обследовал 95 км западного берега полуострова. сколько километров прошел этот отряд?
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1000+500+95=1595
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