Плоскости а и б пересекаются по прямой Т. Прямая А лежит в плоскости а и пересекает плоскость б. Пересекаются ли прямые А и Т?  Почему?

Гость: Гость:

прямая а пересекает прямую t. по условию: прямая а лежит в плоскости альфа и пересекает плоскость бета,а плоскости альфа и бета пересекаются по прямой т,значит все точки пересечения этих прямых лежат на этой прямой(аксиома). Значит----- прямая а пересекает прямую т.