Плоскости а и б пересекаются по прямой Т. Прямая А лежит в плоскости а и пересекает плоскость б. Пересекаются ли прямые А и Т? Почему?
Геометрия
Плоскости а и б пересекаются по прямой Т. Прямая А лежит в плоскости а и пересекает плоскость б. Пересекаются ли прямые А и Т? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямая а пересекает прямую t. по условию: прямая а лежит в плоскости альфа и пересекает плоскость бета,а плоскости альфа и бета пересекаются по прямой т,значит все точки пересечения этих прямых лежат на этой прямой(аксиома). Значит----- прямая а пересекает прямую т.
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