Две ласточки летят навстречу друг другу со скоростью 23 метра в секунду. Через сколько секунд они встретятся, если расстояние между ними 920 метров?

Гость: Гость:

Т.к они летят с одинаковой скоростью то пролетят они одинаковое расстояние, значит 1) 920:2=460(м) - пролетит каждая ласточка до места встречи. 2) 460:23=20(с) - время через которое обе ласточки встретятся друг с другом. Ответ. Они встретятся через 20 секунд.