9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х

Алгебра
9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х 9х-27-28+12х-3=-8х 9х+12х+8х=27+28+3 29х=58 х=58/29 х=2 вродебы так :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При изготовлении 500 г варенья было истрачено 350 г сахара. Сколько сахара уйдёт на 3 кг варенья?
Ответить
Математика
Найдите делимое если   неполное частное 18  делитель 47  а остаток 22.   неполное частное 103  делитель 58  а остаток 33.   неполное частное 0  дел...
Ответить
Математика
Две ласточки летят навстречу друг другу со скоростью 23 метра в секунду. Через сколько секунд они встретятся, если расстояние между ними 920 метров?
Ответить
Геометрия
Плоскости а и б пересекаются по прямой Т. Прямая А лежит в плоскости а и пересекает плоскость б. Пересекаются ли прямые А и Т?  Почему?
Ответить
Физика
в два одинаковых блюдца налили по одинаковому количеству воды.Одно блюдце поставьте в теплое а другое в холодное место . Запишите за какое время ис...
Ответить