9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х
Алгебра
9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х 9х-27-28+12х-3=-8х 9х+12х+8х=27+28+3 29х=58 х=58/29 х=2 вродебы так :)
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