При изготовлении 500 г варенья было истрачено 350 г сахара. Сколько сахара уйдёт на 3 кг варенья?

Алгебра

При изготовлении 500 г варенья было истрачено 350 г сахара. Сколько сахара уйдёт на 3 кг варенья?

Автор: Гость