При изготовлении 500 г варенья было истрачено 350 г сахара. Сколько сахара уйдёт на 3 кг варенья?
Алгебра
При изготовлении 500 г варенья было истрачено 350 г сахара. Сколько сахара уйдёт на 3 кг варенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500гр варенья-350гр сахара 3000гр-хгр х=3000*350/500=2100гр=2кг 100гр сахара
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