40 кг белил разлили в несколько банок ,а потом в каждую банку добавили 2кг красной краски.В каждой банке оказалось 7кг краски.Сколько было банок?

Математика
40 кг белил разлили в несколько банок ,а потом в каждую банку добавили 2кг красной краски.В каждой банке оказалось 7кг краски.Сколько было банок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если размышлять логически,до того момента как в каждую банку добавили по 2 кг,то в каждой из них было 7-2=5кг.(в одной банке) 40кг/5кг=получаем 8 банок!=) я бы так решила!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
банк обещает по депозитам 17,5 % годовых, но экономисты оценивают инфляцию на уровне 20%. какова ожидаемая реальная ставка банковского процента?
Ответить
Математика
боря купил 4 книги. все книги без первой стоят 42 руб, без второй 40 руб, без третьей 38 руб, без четвертой 36 руб. сколько стоит каждая книга?
Ответить
Алгебра
9(х-3)-4(7-3х)-3=-8х
Ответить
Алгебра
При изготовлении 500 г варенья было истрачено 350 г сахара. Сколько сахара уйдёт на 3 кг варенья?
Ответить
Математика
Найдите делимое если   неполное частное 18  делитель 47  а остаток 22.   неполное частное 103  делитель 58  а остаток 33.   неполное частное 0  дел...
Ответить