40 кг белил разлили в несколько банок ,а потом в каждую банку добавили 2кг красной краски.В каждой банке оказалось 7кг краски.Сколько было банок?
Математика
40 кг белил разлили в несколько банок ,а потом в каждую банку добавили 2кг красной краски.В каждой банке оказалось 7кг краски.Сколько было банок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если размышлять логически,до того момента как в каждую банку добавили по 2 кг,то в каждой из них было 7-2=5кг.(в одной банке) 40кг/5кг=получаем 8 банок!=) я бы так решила!
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