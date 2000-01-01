банк обещает по депозитам 17,5 % годовых, но экономисты оценивают инфляцию на уровне 20%. какова ожидаемая реальная ставка банковского процента?
Математика
банк обещает по депозитам 17,5 % годовых, но экономисты оценивают инфляцию на уровне 20%. какова ожидаемая реальная ставка банковского процента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальная процентная ставка — это процентная ставка, очищенная от инфляции. ir = in − π где: in — номинальная процентная ставка ir — реальная процентная ставка π — ожидаемый или планируемый уровень инфляции. ir = 17,5-20= - 2,5 Реально вкладчики потеряют 2,5% например ( после спора с модератором) :) на депозит положили 2000 денежных единиц заработаете за год 2000*17,5%=2350 потеряете на инфляции 2000-20%=1600 то есть заработали 350 - потеряли 400 значит потеряли 50 50/2000=0.025 что и есть 2,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
боря купил 4 книги. все книги без первой стоят 42 руб, без второй 40 руб, без третьей 38 руб, без четвертой 36 руб. сколько стоит каждая книга?
Алгебра
Алгебра
Математика
Найдите делимое если неполное частное 18 делитель 47 а остаток 22. неполное частное 103 делитель 58 а остаток 33. неполное частное 0 дел...