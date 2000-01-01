банк обещает по депозитам 17,5 % годовых, но экономисты оценивают инфляцию на уровне 20%. какова ожидаемая реальная ставка банковского процента?

Математика
банк обещает по депозитам 17,5 % годовых, но экономисты оценивают инфляцию на уровне 20%. какова ожидаемая реальная ставка банковского процента?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реальная процентная ставка — это процентная ставка, очищенная от инфляции. ir = in − π где: in — номинальная процентная ставка ir — реальная процентная ставка π — ожидаемый или планируемый уровень инфляции. ir = 17,5-20= - 2,5 Реально вкладчики потеряют 2,5% например ( после спора с модератором) :) на депозит положили 2000 денежных единиц заработаете за год 2000*17,5%=2350 потеряете на инфляции 2000-20%=1600 то есть заработали 350 - потеряли 400 значит потеряли 50 50/2000=0.025 что и есть 2,5%
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