У телят и цыплят вместе 46 ног и 16 голов. Сколько среди них, телят и сколько цыплят?
Математика
У телят и цыплят вместе 46 ног и 16 голов. Сколько среди них, телят и сколько цыплят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть телят Х, тогда цыплят 16 - Х. Поскольку у теленка 4 ноги, а у цыпленка 2 ноги, получаем уравнение 4 * Х + 2 * (16 - Х) = 32 + 2 * Х = 46 , откуда X = (46 - 32) / 2 = 7. Итак, было 7 телят и 16 - 7 = 9 цыплят.
Гость:
пусть х телят, тогда 16-х цыплят, т.к. всего 46 ног составим уравнение: 4х + 2(16-х) = 46 4х + 32 - 2х = 46 2х = 14 х = 7 7 телят 16 - 7 = 9 цыплят Ответ. 7 телят и 9 цыплят.
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