На пост капитана команды претендовало три кандидата: Николаев, Окунев, Петров. Во время выборов за Петрова отдано в 7 раз больше голосов чем за Николаева, а за Окунева в 4 раза меньше чем за Николаева и Петрова вместе.Сколько п...

Математика

На пост капитана команды претендовало три кандидата: Николаев, Окунев, Петров. Во время выборов за Петрова отдано в 7 раз больше голосов чем за Николаева, а за Окунева в 4 раза меньше чем за Николаева и Петрова вместе.Сколько процентов голосов было отдано за победителя?

Автор: Гость