На пост капитана команды претендовало три кандидата: Николаев, Окунев, Петров. Во время выборов за Петрова отдано в 7 раз больше голосов чем за Николаева, а за Окунева в 4 раза меньше чем за Николаева и Петрова вместе.Сколько п...

Математика
На пост капитана команды претендовало три кандидата: Николаев, Окунев, Петров. Во время выборов за Петрова отдано в 7 раз больше голосов чем за Николаева, а за Окунева в 4 раза меньше чем за Николаева и Петрова вместе.Сколько процентов голосов было отдано за победителя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет!Вот мое решение: голоса            % Петров                 7х Николаев             х Окунев                (х+7х)/4=2х Пусть кол-во голосов, отданных за Николаева будет х.Тогда за Петрова в 7 раз больше=7х.А за Окунева в 4 раза меньше, чем у Петрова и Николаева, вместе взятых=(х+7х)/4=2х Количество всех голосовавших=100%, т.е. 7х+х+2х=100% 10х=100% х=10% У Петрова, как мы видим, больше всех голосов, значит, ответом будет 7×10%=70% Ответ:70% Все!Вроде правильно))
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