How long (it\take) you to get to school?
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How long (it\take) you to get to school?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
How long does it take you to get to school?
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