Автомобиль движется со скоростью 54км/час. Пешеход может пройти часть улицы за 10 секунд. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу?

Физика
Автомобиль движется со скоростью 54км/час. Пешеход может пройти часть улицы за 10 секунд. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить улицу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За секунду автомобиль проезжает 54000 / 3600 = 15 м, поэтому движение нужно начинать на расстоянии. не меньшем  15 * 10 = 150 м.  
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