Дріт завдовжки 250 м розрізали на 3 частини. Дві з них рівні між собою, а третя частина на 10 м довша кожної з перших двох. Якої довжини більша частина дроту
Математика
Дріт завдовжки 250 м розрізали на 3 частини. Дві з них рівні між собою, а третя частина на 10 м довша кожної з перших двох. Якої довжини більша частина дроту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Х+Х+10=250 3Х=240 Х=80. Більша частина=90м
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