Дріт завдовжки 250 м розрізали на 3 частини. Дві з них рівні між собою, а третя частина на 10 м довша кожної з перших двох. Якої довжини більша частина дроту

Математика

Дріт завдовжки 250 м розрізали на 3 частини. Дві з них рівні між собою, а третя частина на 10 м довша кожної з перших двох. Якої довжини більша частина дроту

Автор: Гость