Будет ли плавать тело весом 120Н и объемом 0,01 метр кубич.,еслм его опустить в воду?
Физика
Будет ли плавать тело весом 120Н и объемом 0,01 метр кубич.,еслм его опустить в воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса тела 120 / 9,8 = 12,25 кг, его плотность 12,25 / 0,01 = 1225 кг/м³, то есть больше плотности воды, поэтому тело пойдет ко дну
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