Отрезок AB параллелен плоскости альфа,отрезок CD лежит в плоскости альфа.AB=CD. можно ли утверждать,что АВDC- параллелограмм?поясните.

Геометрия
Отрезок AB параллелен плоскости альфа,отрезок CD лежит в плоскости альфа.AB=CD. можно ли утверждать,что АВDC- параллелограмм?поясните.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя.АВ параллельна альфа, но это не значит, что АВ параллелен СД! а значит АВСД не всегда будет параллелограммом. (только в том случае,если АВ параллельно СД)
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