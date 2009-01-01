В ЗАПИСИ 999999999 ПОСТАВЬТЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЦЫФРАМИ ЗНАКИ СЛОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ .ЧТОБЫ СУММА ОКАЗАЛАСЬ РАВНОЙ 2009.
Математика
В ЗАПИСИ 999999999 ПОСТАВЬТЕ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ ЦЫФРАМИ ЗНАКИ СЛОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ .ЧТОБЫ СУММА ОКАЗАЛАСЬ РАВНОЙ 2009.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
999+999+99/9=2009.
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